На семейном празднике в Мексике погибли 13 человек

21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В результате стрельбы в мексиканском городе Минатитлан, штат Веракрус, погибли 13 человек. Несколько неизвестных открыли огонь на семейном празднике, сообщает Reuters .

По данным полиции, инцидент произошел в одном из ресторанов. Преступники потребовали встречи с хозяином одного из местных баров, попытались забрать с собой одного из участников вечера. Когда им оказали сопротивление, злоумышленники открыли огонь.

От ранений скончались семь мужчин, пять женщин и один ребенок. Еще четыре человека пострадали. Мотивы убийства пока неизвестны.

На место происшествия прибыли мексиканские военные и полицейские. Правоохранители разыскивают нападавших.-0-