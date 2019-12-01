На севере Афганистана ликвидировали 20 боевиков "Талибана"

1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полиция Афганистана ликвидировала 20 боевиков радикального движения "Талибан" при вооруженном нападении террористов на штаб полиции в провинции Джаузджан на севере страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на афганский телеканал 1 TV.

По информации местных властей, минувшей ночью талибы атаковали штаб полиции в уезде Мардиан. Вооруженное столкновение между группой террористов и отрядом сил безопасности продолжалось около трех часов. Во время боя среди прочих были ликвидированы два полевых командира движения "Талибан", еще семь экстремистов получили ранения.

Потери афганской полиции составили четыре человека убитыми, трое сотрудников сил безопасности были ранены.-0-