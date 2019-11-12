На севере Афганистана в двух ДТП погибли 28 человек

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12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На севере Афганистана в результате двух ДТП погибли 28 человек, еще девять получили ранения, сообщает агентство "Синьхуа" со ссылкой на информацию местных властей.
Первое ДТП случилось вечером 11 ноября в провинции Сари-Пуль. Водитель потерял управление, и микроавтобус упал в реку. Погибли 11 человек, еще трое получили травмы.
Вторая авария произошла 12 ноября в провинции Баглан. Микроавтобус вылетел с грунтовой дороги в кювет. В результате погибли 17 человек, еще шестеро пострадали.
Среди жертв есть женщины и дети.-0-