На севере Афганистана взорвался заминированный автомобиль, есть погибшие

25 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере четыре человека, в том числе один сотрудник сил безопасности, погибли при взрыве заминированного грузовика в афганской провинции Балх. Об этом сообщает афганский телеканал TOLONews.

В результате взрыва серьезно повреждены здания возле штаб-квартиры спецназа Афганской национальной армии. Официальные власти заявили, что более 30 человек ранены, в том числе шесть сотрудников сил безопасности.

Пока ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за теракт.

В Балхе расположено крупное правительственное подразделение службы безопасности - 209-й военный корпус "Шахин". В 2017 году он подвергся атаке талибов, тогда погибли более 100 человек.-0-