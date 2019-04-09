На севере Франции ограничено использование воды из-за угрозы засухи

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В департаменте Нор, расположенном в префектуре О-де-Франс на севере Франции, введено ограничение на использование воды в связи с угрозой засухи. Об этом сообщает французское издание Le Parisien .

В некоторых районах департамента запрещено мыть автомобили, поливать газоны, сады, поля для гольфа ежедневно с 9.00 до 19.00. Для фермеров также введены ограничения на орошение. Установленный местными властями запрет будет действовать до 30 июня.

Подобные меры впервые вводятся в северном департаменте в апреле. Это связано с тем, что за зиму запасы грунтовых вод не были восполнены. К лету ситуация может обернуться дефицитом питьевой воды. Руководство префектуры отметило, что если к концу июня положение не улучшится, стоит ожидать новых ограничений для предпринимателей и частных лиц.

Помимо департамента Нор к вероятной засухе готовятся также регионы Рона и Крез.

Эта зима оказалась для Франции одной из самых теплых с начала прошлого столетия. Средняя температура в декабре и феврале была выше нормы на два градуса по Цельсию. При этом в среднем по стране дефицит осадков составил более 10%.-0-