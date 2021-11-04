На севере Франции поезд сбил группу мигрантов

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пригородная электричка TER сбила во французском городе Кале группу мигрантов, в результате инцидента один человек погиб. Об этом сообщает ТАСС.

Инцидент произошел на участке железной дороги, проходящей через квартал Бо Маре. В результате трагического инцидента с поездом, который курсирует между Дюнкерком и Кале, один человек погиб, еще один получил серьезные травмы, двое других также пострадали, но их жизни опасность не угрожает. Все мигранты являются выходцами из Эритреи.

Вице-президент Совета региона рассказал, что "мигранты шли по железной дороге под проливным дождем, из-за отсутствия освещения они не увидели приближающийся поезд". В электричке находилось 17 пассажиров.

В результате инцидента движение поездов между Дюнкерком и Кале было прервано. Его восстановление ожидается в пятницу утром.-0-