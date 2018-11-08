На севере Калифорнии объявлена эвакуация населения из-за лесных пожаров

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти американского штата Калифорния объявили обязательную эвакуацию сельских жителей по причине быстро распространяющихся лесных пожаров. Об этом сообщает американская газета Los Angeles Times.

По ее информации, эвакуация коснется жителей территорий, прилегающих к городу Парадайс в 290 км к северо-востоку от Сан-Франциско. Пожарные пробуют добраться до места лесных пожаров, пламя продолжает распространяться.

Национальная метеорологическая служба объявила красный уровень предупреждения об опасности в Калифорнии в связи с угрозой пожаров. Низкая влажность и сильные ветры будут ощущаться в регионе до вечера 9 ноября.-0-