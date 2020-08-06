6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На севере Китая зафиксировали вспышку чумы, сообщает ТАСС со ссылкой на комитет здравоохранения городского округа Баотоу в автономном районе КНР Внутренняя Монголия.

Китайские медики зафиксировали смерть от кишечной формы чумы жителя хошуна Дархан-Муминган, расположенного в Баотоу. Врачи изолировали 35 человек, контактировавших с умершим. На территории хошуна введен режим повышенной эпидемиологической опасности. Он будет действовать до конца года.

В степной зоне на севере Китая, а также в Монголии иногда выявляют случаи заражения чумой. Зачастую это происходит из-за того, что местные жители время от времени употребляют в пищу мясо грызунов, а эти животные являются переносчиками данной болезни.-0-