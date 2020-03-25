На северных Курилах объявлена угроза цунами после землетрясения

25 марта, Южно-Сахалинск /БЕЛТА -ТАСС/. Угроза цунами объявлена сегодня на северных Курилах после мощного землетрясения магнитудой 7,8. Об этом сообщили ТАСС в Сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН.

В пресс-релизе правительства Сахалинской области говорится об эвакуации острова Парамушир. "Жителей Северо-Курильска сейчас выводят на возвышенные места. В частности, организованно прошла эвакуация воспитанников дошкольного учреждения и школы", - говорится в распространенном сообщении.

По информации сейсмологов, очаг землетрясения залегал на глубине 42 км. Эпицентр располагался в 228 км восточнее северокурильского острова Онекотан. Сейсмособытие произошло в 13.49 по местному времени. По уточненным данным, магнитуда землетрясения установлена на 7,3. В Северо-Курильске жители ощутили подземные толчки по силе в 5-6 баллов, в Южно-Курильске (южные Курилы) - в 3 балла.

Как сообщили журналистам в Главном управлении МЧС России по Сахалинской области, по предварительным данным, пострадавших и погибших на Курилах нет. Организована работа комиссий по проверке объектов жизнеобеспечения.-0-