На шахте "Листвяжная" завершены поисковые работы

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Горноспасатели завершили поисковую операцию на шахте "Листвяжная" в Кузбассе, тела всех погибших подняты на поверхность, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.

"Поисковые работы завершены. Отделениями ВГСЧ МЧС России на поверхность подняты все погибшие - 51 человек (46 шахтеров и 5 горноспасателей)", - сказали в ведомстве.

Горноспасатели продолжат участвовать в работах по восстановлению доаварийного режима проветривания шахты, контролировать газовую обстановку, возводить взрывоустойчивые перемычки.

ЧП на шахте "Листвяжная" в Беловском районе Кузбасса произошло 25 ноября. По факту случившегося возбуждены уголовные дела о нарушении промышленной безопасности и о халатности. -0-