На шахте в Кузбассе произошел сбой подачи воздуха - эвакуированы более 100 горняков

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Горняков на шахте "Ерунаковская-8" в Новокузнецке эвакуировали из-за остановки главного вентилятора, подающего воздух, сообщает ТАСС.

На момент инцидента в шахте находился 121 человек, все были выведены на поверхность. Никто из них не пострадал. Сейчас вентилятор запущен, проветривание шахты восстановлено.

На место происшествия выезжали подразделения горноспасателей.

Добыча угля на шахте временно приостановлена из-за сбоя в работе главного вентилятора. Производятся замеры воздуха в подземных выработках.

Шахта "Ерунаковская-8" введена в эксплуатацию в феврале 2013 года в Новокузнецке. Проектная мощность шахты - 2,5 млн тонн в год коксующегося угля, балансовые запасы шахты оцениваются в 300 млн т.-0-