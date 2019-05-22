На Шри-Ланке продлили режим ЧС

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Шри-Ланки продлили еще на месяц режим чрезвычайного положения, который ввели на острове после пасхальных терактов 21 апреля. Об этом сообщает
Чрезвычайное положение будет действовать в течение месяца с 22 мая для общественной безопасности и порядка, для обеспечения поставок товаров и услуг первой необходимости.
Во время католического пасхального богослужения 21 апреля в отелях и церквях на Шри-Ланке прогремели восемь взрывов, их жертвами стали не менее 250 человек. Еще около 500 человек пострадали.-0-
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