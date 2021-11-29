На Стамбул обрушился ураган, есть погибшие

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жертвами ураганного ветра, обрушившегося сегодня на Стамбул, стали два человека, сообщает телеканал NTV.

Известно, что на погибших обрушилась сорванная сильным ветром крыша здания. Сообщается также о 9 пострадавших в результате обрушения крыши, они доставлены в больницу.

На кадрах, опубликованных в социальных сетях, видно, как мощный ветер сносит крыши и валит деревья. На одном из видео запечатлено, как в столичном округе Чаталджа во время урагана упала башня с часами.

По данным Главного управления метеорологии Турции (MGM), порывы ветра в юго-восточной части страны достигают 80 км/ч. Из-за сильного ветра несколько самолетов авиакомпании Turkish Airlines не смогли приземлиться в Стамбуле.-0-