На Тайване трехлетняя девочка случайно улетела на воздушном змее

30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Трехлетняя девочка на Тайване чудом уцелела после того, как ее унес огромный воздушный змей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на центральное информационное агентство острова, распространившее видеокадры случайного "полета".

Инцидент произошел 30 августа в северо-западном городе Синьчжу на ежегодном фестивале воздушных змеев. Ребенок запутался в ткани хвоста змея, взмывшего под воздействием сильного ветра. Его конструкция представляла собой длинное оранжевое полотно.

Весившую 13 кг девочку уволокло на несколько метров от земли. Она провела в воздухе около 30 секунд, после чего мягко опустилась и была спасена зрителями. Девочку доставили в больницу, однако она отделалась лишь ссадинами на лице и шее.

После инцидента дальнейшее проведение фестиваля было приостановлено.-0-