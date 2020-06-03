На восстановление экономики США после пандемии понадобится не менее 10 лет

3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В бюджетном управлении Конгресса США подсчитали, что на восстановление американской экономики, пострадавшей в результате эпидемии коронавируса и карантинных ограничений, уйдет не менее 10 лет. Об этом сообщает израильский портал Cursorinfo.

Согласно экономическому прогнозу, объем ВВП США в ближайшее десятилетие в реальном выражении будет на 3%, или $7,9 трлн, ниже, чем ожидалось в январе текущего года. В номинальном выражении ВВП будет ниже на 5,3%, или $15,7 трлн.

В докладе отмечается, что объем ВВП США не достигнет уровней, которые прогнозировались в январе 2020-го, ранее четвертого квартала 2029 года.

При этом бюджетные программы в размере $3,3 трлн, одобренные Конгрессом США, лишь частично смягчат ухудшение экономических условий. "Мы увидим первоначальный скачок экономической активности просто в результате отмены локдаунов, однако в дальнейшем, я думаю, экономика будет расти медленнее, чем это происходило до пандемии COVID-19", - отметила главный экономист по рынкам США Bank of America Merrill Lynch Мишель Мейер.-0-