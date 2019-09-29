На западе Африки на пляж выбросились более 130 дельфинов

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29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 130 дельфинов погибли, выбросившись на пляж островного государства Кабо-Верде на западе Африки, сообщает агентство
Инцидент произошел 24 сентября, но широко известно стало об этом только сейчас. Как сообщается, до 200 дельфинов выбросились на берег вблизи места, где проходит известный миграционный маршрут горбатых китов.
Люди, которые находились на пляже, пытались вернуть дельфинов в воду, но в большинстве случаев их попытки оказались безрезультатными. Дельфины вновь выбрасывались на берег.
В результате трагедии погибли 136 животных.
Власти Кабо-Верде запросили помощь у испанских ученых для того, чтобы выяснить причину этого странного поведения животных.-0-