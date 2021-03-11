На западе Индонезии при падении автобуса в ущелье погибли 26 человек

11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. 26 человек погибли, несколько десятков получили травмы 10 марта ночью в результате падения автобуса с 62 пассажирами в ущелье в провинции Западная Ява на западе Индонезии. Об этом Синьхуа сообщил глава поисково-спасательного управления города Бандунг Деден Ридвансья.

Инцидент произошел в районе города Сумеданг. По данным полиции, водитель не справился с управлением, в результате автобус упал в ущелье.

Деден Ридвансья отметил, что спасатели предпринимают попытки освободить одного человека из-под обломков автобуса.

По его словам, выжили 35 человек, многие из них получили травмы.-0-