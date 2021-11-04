На Землю обрушилась мощная магнитная буря

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ученые зафиксировали одну из самых мощных магнитных бурь за последние несколько лет. Она началась в ночь на 4 ноября, нестабильность магнитного поля Земли будет продолжаться не менее двух-трех суток. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Лабораторию рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН.

"На Земле около часа ночи по московскому времени неожиданно началась одна из крупнейших магнитных бурь последних лет. Индекс геомагнитной активности, который последние дни медленно снижался до спокойных значений (после вспышек конца октября), почти сразу после полуночи скачком увеличился до уровня семь (при максимальном значении девять), что соответствует магнитной буре третьего уровня по пятибалльной шкале", - говорится в сообщении.

Отмечается, что нестабильность магнитного поля Земли будет сохраняться не менее двух-трех суток, однако вероятность достижения текущих максимумов невелика. Ранее сообщалось, что 29 октября на Солнце зафиксировали 14 относительно сильных вспышек. Одна из них относится к максимальному классу мощности - X, а порожденный ей выброс плазмы был направлен в сторону Земли.-0-