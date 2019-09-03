Найдены тела 25 погибших при пожаре на судне у берегов Калифорнии

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спасатели обнаружили тела 25 человек, погибших при пожаре на судне Conception возле острова Санта-Круз (штат Калифорния, США), сообщает Associated Press .

Пожар на судне, на борту которого находились дайверы, произошел ранним утром 2 сентября. Изначально местные СМИ сообщали, что в результате происшествия погибли 34 человека, однако спасатели позже опровергли эту информацию, уточнив, что находившиеся на судне люди числятся пропавшими без вести. Впоследствии 25 из них были обнаружены мертвыми, поиск еще девяти человек продолжается. Пятеро членов экипажа Conception смогли спастись с горящего судна, двое из них получили легкие травмы, рассказал лейтенант береговой охраны командир Мэтью Кролл.

Ведется расследование. Причины инцидента пока не называются. Полиция объясняет такое большое число погибших тем, что пожар начался на судне, находящемся далеко от берега, около 3.00. Спасатели смогли добраться до полностью охваченной огнем лодки только около 5.00. Большинство погибших на момент пожара спали.

Уточняется, что судно Conception, на борту которого находились 39 пассажиров и членов экипажа, направлялось с трехдневным туром в гавань Нормандских островов в Санта-Барбаре.-0-