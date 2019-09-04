Найдены тела 33 погибших при пожаре на борту судна у берегов Калифорнии

4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спасатели подняли тела 33 человек, погибших во время пожара 2 сентября на прогулочном судне Conception вблизи острова Санта-Круз в штате Калифорния. Тело еще одного пока не найдено, сообщает телекомпания KTLA .

Сейчас проводится опознание погибших. К расследованию обстоятельств трагедии подключены агенты ФБР.

Сигнал бедствия с прогулочного судна Conception поступил в управление береговой охраны в Лос-Анджелесе 2 сентября. На его борту находились 39 человек. Судно было построено в 1981 году и приписано к гавани Санта-Барбары. Оно рассчитано на 46 человек и использовалось для морской рыбалки и занятий дайвингом.-0-