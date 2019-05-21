Нападавшему на мечети в Новой Зеландии предъявили обвинения в терроризме

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полиция Новой Зеландии предъявила обвинения в терроризме Брентону Тарранту, который подозревается в совершении нападения на две мечети в городе Крайстчерче. Об этом сообщается на сайте полиции.

Уточняется, что против предполагаемого нападавшего выдвинуто 51 обвинение в убийстве, 40 - в покушении на убийство, а также одно обвинение в соответствии с законом о пресечении терроризма. Согласно новозеландскому законодательству, максимальное наказание, которое грозит Брентону Тарранту по предъявленному обвинению, - пожизненное заключение, сообщает Associated Press .

Представители полиции рассказали, что Брентону Тарранту предъявлены дополнительные обвинения в убийстве и покушении на убийство - после того как изменились данные о количестве убитых и раненых в результате нападения. Комиссар полиции Майк Буш подчеркнул в своем заявлении, что не будет комментировать подробности дела, поскольку расследование продолжается. Следующее судебное заседание назначено на 14 июня, на нем будут оглашены результаты психиатрической экспертизы нападавшего.

15 марта было совершено нападение на две мечети, расположенные в новозеландском городе Крайстчерче. Вооруженные люди ворвались в мечети, где после дневной молитвы находились около 500 человек, заблокировали входные двери и открыли огонь. В результате атаки погиб 51 человек: 42 человека были убиты в мечети Аль-Нур, семь убиты в мечети Линвуд, еще двое скончались позже в больницах. Сразу после атаки премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн назвала случившееся беспрецедентным террористическим актом.-0-