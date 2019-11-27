Напавший на людей на вокзале в Манчестере приговорен к пожизненному заключению

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина, в новогоднюю ночь напавший на людей на железнодорожном вокзале Виктория в Манчестере, приговорен британским судом к пожизненному заключению. Об этом сообщил телеканал Sky News.

Ранее в суде 26-летний выходец из Сомали Махди Мохамуд признал себя виновным в покушении на убийство трех человек и хранении информационных материалов, запрещенных британским законодательством. Гражданин Нидерландов, ранее проживавший в Манчестере и учившийся в Лидсе, должен будет провести в тюрьме не менее 11 лет прежде, чем сможет просить о досрочном освобождении. Суд признал, что обвиняемый страдает от психического заболевания, однако не счел это смягчающим обстоятельством.

Согласно решению судьи, Мохамуд начнет отбывать заключение в специализированной психиатрической больнице. После того, как осужденный пройдет лечение, его переведут в тюрьму.

Вечером 31 декабря 2018 года Мохамуд напал с ножом на пожилую пару на вокзале, а затем ранил полицейского, который пытался его задержать.

Жертвы нападавшего были тяжело ранены, однако получили своевременную медицинскую помощь и остались живыми.-0-