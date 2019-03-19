Народный артист России Валерий Леонтьев отмечает 70-летие

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Народный артист России исполнитель хитов "Казанова", "Зеленый свет", "Маргарита" Валерий Леонтьев отмечает сегодня 70-летие.

Лукашенко поздравил Валерия Леонтьева с 70-летием "На протяжении многих лет вы неизменно покоряете публику неповторимой манерой исполнения, яркой индивидуальностью и неугасаемой жизненной энергией", - говорится в поздравлении.

Валерий Яковлевич Леонтьев родился 19 марта 1949 года в селе Усть-Уса в Коми в семье ветеринаров-оленеводов Якова Степановича и Екатерины Ивановны Леонтьевых. Валерий был поздним ребенком - мама родила его в возрасте 43 лет.

2001 год

Дeтcтвo будущего артиста пpoшлo в Аpxaнгeльcкoй oблacти, а в 1961 году семья Леонтьевых переехала в город Юрьевец на Волге. С ранних лет Валерий тяготел к творчеству - увлeкaлcя pиcoвaниeм, тaнцaми, пел в шкoльнoм xope, учacтвoвaл в дpaмкpужкe. Тем не менее связать свою жизнь с искусством Валерий не решался, а по окончании школы планировал поступить в Дальневосточный университет, чтобы стать океанологом. Однако этому было не суждено сбыться - в семье просто не было денег на такую дальнюю поездку сына. Тогда в 1966 году Леонтьев отправился в Москву и подал документы на актерский факультет в ГИТИС. Неуверенность в собственных способностях в самый последний момент заставила Валерия передумать и забрать документы.

2004 год

Поработав немного в родном Юрьевце, Валерий снова решил поступать, на этот раз в филиал Ленинградского горного института в Воркуте. Правда, особого желания учиться у будущего певца не было, на третьем курсе он ушел из вуза. Параллельно с учебой молодой человек работал лаборантом в Научно-исследовательском институте оснований и подземных сооружений, позже - чертежником в проектном институте. Впрочем, где бы ни учился и ни работал Леонтьев, на первом месте для него всегда были занятия музыкой и сцена.

Сцена вскоре ответила ему взаимностью. В 1971 году Валерий Леонтьев занял второе мecтo на peгиoнaльнoм кoнкуpce "Пecня-71" c пecнeй "Кapнaвaл", а в 1972-м получил диплoм I cтeпeни зa лучшee иcпoлнeниe пoлитичecкoй пecни на фестивале "Мы ищeм тaлaнты". С этого момента и началась карьера Леонтьева как певца.

В 1974 году Леонтьев стал участником группы "Мечтатели". В 1975 году - солистом группы "Эхо". С программами "Карнавал на севере" и "Улыбка северной земли" ансамбль объехал весь Советский Союз. Впрочем, выступления в основном проходили в провинциальных домах культуры. В 1979 году Валерий перешел в Горьковскую филармонию - с условием, что его отправят на всесоюзный конкурс в Ялте. Желание было выполнено и, как оказалось, не зря: за исполнение баллады "Памяти гитариста" на стихи Роберта Рождественского певец получил первую премию в конкурсе, который транслировался на всю страну.

Позже были премия 16-го Международного фестиваля эстрадной песни "Золотой Орфей" в Сопоте, приз престижного музыкального фестиваля "Ереван-81". В 1981 году певец впервые пробился в финал фестиваля "Песня года" - Валерий Леонтьев наконец-то стал узнаваем и любим зрителями. Партийное же руководство страны стало относиться к артисту прохладно: его вызывающие костюмы и манера поведения на сцене им явно были не по душе. Но наступило время перестройки, и для неугодного власти певца все изменилось. В 1990 году Валерий Леонтьев впервые провел гастроли в США, была записана легендарная пластинка "По дороге в Голливуд". После были многочисленные концерты в Германии, Канаде, Израиле и Индии, и везде эффектные шоу Валерия Леонтьева вызывали неизменный восторг у зала.

Артист записал около 30 альбомов, многие из которых расходились миллионными тиражами. Он был практически бессменным победителем номинаций "певец года" и "шоу года" за 1980-2001 годы в российских музыкальных рейтингах того времени. В фестивале "Песня года" певец неизменно принимает участие на протяжении практически 40 лет подряд.

Будучи неподражаемым артистом на сцене, Валерий Леонтьев попробовал себя и в качестве киноактера. Он сыграл в лентах "На чужом празднике", "Захочу-полюблю", "Золушка", "Не ходите, девки, замуж ", "Экстрасенс" и др. Появился певец на телеэкранах и как герой документальных фильмов, посвященных его жизни и творчеству.

Что касается личной жизни артиста, то она всегда была окутана ореолом таинственности и не раз становилась темой для слухов и сплетен. Известно, что у Валерия Леонтьева есть законная супруга - Людмила Исакович, которая была музыкальным руководителем ансамбля "Эхо". Пара вместе с 1972 года, однако официально их отношения были зарегистрированы только в 1998 году. В начале 90-х жена Валерия Леонтьева переехала в Майами, где у семьи есть дом.

Эпатажный образ Валерия Леонтьева, безусловно, нашел своего поклонника и стал своеобразным символом целой эпохи. В 1987 году Валерий Леонтьев был удостоен звания заслуженного артиста Украинской ССР, в 1996-м - народного артиста России. Кроме того артист является обладателем как российских, так и зарубежных популярных премий "Золотой Граммофон", "Овация", World Music Awards и др.

На церемонии открытия XVIII Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" 10 июля 2009 года Александр Лукашенко вручил Валерию Леонтьеву специальную награду Президента Республики Беларусь "Через искусство - к миру и взаимопониманию". Валерий Леонтьев поблагодарил Александра Лукашенко за награду. По словам народного артиста, "Славянский базар в Витебске" превратился в замечательную традицию, и эта традиция стала поистине народным праздником. Также в Витебске на Аллее лауреатов специальной награды Президента Республики Беларусь была заложена именная плита Валерия Леонтьева.

Валерий Леонтьев удостоен специальной награды Президента Республики Беларусь "Через искусство - к миру и взаимопониманию", 2009 год

Даже в таком почтенном возрасте Валерий Леонтьев остается подтянутым, бодрым и энергичным - все благодаря регулярным тренировкам, правильному питанию и, конечно, постоянной концертной деятельности. Валерий Яковлевич - активный пользователь соцсетей, по его признанию, он всегда читает комментарии под своими фото и нередко общается с поклонниками.

К своему юбилею Валерий Леонтьев подготовил новую концертную программу "Я вернусь...", с которой выступит и в Минске. Концерт пройдет 4 апреля во Дворце Республики.-0-