Нарухито стал новым императором Японии

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Японский наследный принц Нарухито вступил в полномочия императора страны, сообщает ТАСС.

В соответствии с принятым парламентом законом об отречении его отца, бывшего императора Акихито, это произошло в 00.00 часов 1 мая по токийскому времени. Одновременно в Японии начался первый год эры Рэйва ("Прекрасной гармонии"), как именуется эпоха правления нового монарха. Эта система используется в стране для летоисчисления наряду с общепринятой международной.

Ранее в Токио прошли частные и официальные мероприятия, связанные с отречением 85-летнего Акихито, который теперь получил титул "дзеко", "почетного императора".

Утром 1 мая по токийскому времени в "Сосновом зале" императорского дворца в центре Токио состоится государственная церемония по поводу вступления 59-летнего Нарухито на престол. В ней примут участие его супруга, новая императрица Масако, члены императорской семьи, премьер-министр Синдзо Абэ, министры кабинета, руководство обеих палат парламента, судьи Верховного суда, представители органов местной власти.-0-