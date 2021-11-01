NASA отложило дату отправки миссии Crew-3 на МКС как минимум до 6 ноября

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) отложило отправку третьего экипажа на корабле Crew Dragon на Международную космическую станцию (МКС) из-за проблем со здоровьем у одного из членов экипажа как минимум до 6 ноября. Об этом сообщает ТАСС.

Агентство уточнило, что речь идет о "незначительных проблемах со здоровьем", не уточнив, о ком из астронавтом идет речь. Ранее запуск уже был отложен с 30 октября на 1 ноября из-за плохих погодных условий. Окно для запуска теперь откроется в 23:36 6 ноября (06:36 мск 7 ноября).

На борту космического корабля компании SpaceX должны были находиться три американских астронавта - Раджа Чари, Том Маршберн и Кайла Бэррон, а также астронавт Европейского космического агентства Маттиас Маурер.-0-