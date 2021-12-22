Население Литвы сократилось на 233 тыс. за 10 лет

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. За последние 10 лет население Литвы сократилось почти на 233 тыс. человек. Об этом свидетельствуют данные Департамента статистики, пишет портал Delfi.

Согласно опубликованным 21 декабря данным переписи населения, на 1 января 2021 года в Литве проживали 2 млн 810 тыс. человек. Между тем 10 лет назад в стране проживали 3 млн 53,8 тыс. человек, а в 1989 году - 3,67 млн человек.

В Литве по-прежнему проживает больше женщин - 1,5 млн, мужчин - 1,3 млн. Если сравнивать изменение численности населения в больших городах, то за десятилетие его количество увеличилось только в Вильнюсе. Здесь население выросло на 4% и сейчас составляет 556,1 тыс. Это одна пятая часть жителей страны.

По данным Департамента статистики, больше всего сократилось население Паневежиса - на 11%, Шяуляя - на 8%, Клайпеды - на 6%. На столько же уменьшилось население Каунаса и сейчас составляет менее 300 тыс. человек.

В 2021 году 68,2% населения проживает в городах, десять лет назад - 66,7%.-0-