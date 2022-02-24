НАТО развертывает дополнительные сухопутные, воздушные и морские силы на Востоке альянса

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. НАТО приняла решение развернуть дополнительные сухопутные, воздушные и морские силы в восточной части альянса в связи с военной операцией России в Украине. Об этом говорится в заявлении Североатлантического совета, распространенном сегодня в Брюсселе по итогам экстренного заседания, сообщает ТАСС.
"НАТО будет продолжать принимать все необходимые меры для обеспечения безопасности и обороны всех союзников. Мы развертываем дополнительные оборонительные сухопутные и воздушные силы в восточной части альянса, а также дополнительные морские силы. Мы повысили готовность наших сил реагировать на все непредвиденные обстоятельства", - отмечается в заявлении.
В документе подчеркивается, что НАТО "решила предпринять дополнительные шаги для дальнейшего укрепления сдерживания и обороны во всем Североатлантическом союзе".
"Сегодня мы провели консультации в соответствии со статьей 4 Вашингтонского договора (статья, предполагающая проведение консультации при опасности для одной или нескольких стран - членов НАТО. - Прим. ТАСС). Мы решили, в соответствии с нашим оборонительным планированием защиты всех союзников, предпринять дополнительные шаги для дальнейшего укрепления сдерживания и обороны во всем Североатлантическом союзе. Наши меры были и остаются превентивными, соразмерными и неэскалационными", - говорится в нем.-0-