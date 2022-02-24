Столтенберг: у НАТО нет намерений развернуть силы альянса в Украине

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На территории Украины нет сил НАТО и планов по их направлению туда тоже нет. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, сообщает РИА Новости.

"На территории Украины нет сил НАТО и планов по их направлению туда тоже нет. Мы поддерживаем Украину, но твердые гарантии безопасности предоставляем только союзникам по НАТО", - сказал генсек.

Как информирует ТАСС, страны НАТО решили активировать планы альянса по обороне. "Сегодня Североатлантический совет решил активировать планы альянса по обороне по запросу генерала Тода Уолтерса, представителя высшего военного руководства. Это осмотрительный и оборонительный шаг для защиты союзников в ходе этого кризиса. Он позволит нам развернуть силы и средства, в том числе силы быстрого реагирования НАТО там, где это необходимо", - отметил Йенс Столтенберг.

Президент России Владимир Путин сегодня утром заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.

Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.-0-

НАТО развертывает дополнительные сухопутные, воздушные и морские силы на Востоке альянса