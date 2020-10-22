НАТО выступило за продление Договора об СНВ Россией и США

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министры обороны НАТО выступили в поддержку продления на год Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений Россией и США. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга на пресс-конференции по итогам видеоконференции министров обороны альянса.

"Страны НАТО остаются полностью привержены контролю над вооружениями и принципам разоружения. Мы выступаем в поддержку переговоров России и США о продлении действия ДСНВ", - сказал Йенс Столтенберг.-0-