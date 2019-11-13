Наводнение в Венеции стало самым сильным с 1966 года

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Венеция переживает последствия одного из самых серьезных наводнений в истории. Вечером 12 ноября уровень воды в некоторых районах города достиг отметки 187 см - это самый высокий показатель с 1966 года, сообщает итальянская газета La Reppublica .

Уточняется, что в 1966 году в Венеции был зафиксирован максимальный уровень подъема воды за всю историю метеонаблюдений - 194 см. Прогнозы синоптиков на 13 ноября неутешительны: ожидается, что в отдельных районах города уровень воды останется высоким - до 145 см. Все школы в городе сегодня закрыты, наблюдаются перебои с телефонной связью и электроснабжением. Сообщается о трех затопленных речных трамваях.

Наводнение затронуло большинство основных достопримечательностей Венеции. В соборе Святого Марка затоплен склеп, и, поскольку вода не уходит, культурологи опасаются более серьезных повреждений. В прошлом году собор также пострадал из-за наводнения. Тогда уровень воды в храме достигал 90 см, были серьезно повреждены тысячелетний мозаичный пол, византийские двери, мрамор и колонны.

Из-за паводка пострадали и острова Венецианской лагуны. На Пеллестрине сообщают о двух погибших, обнаруженных в затопленных домах. Один из погибших, 78-летний мужчина, пытался запустить электрические насосы и получил сильный удар током.

Синоптики прогнозируют на сегодня плохие погодные условия и в других регионах Италии. В частности, в Доломитовых Альпах ожидаются сильные снегопады, в Базиликате объявлен оранжевый уровень опасности из-за ливней, на побережье Ионического моря возможны штормовые ветра.-0-

Венецию затопило из-за дождей Туристам в Венеции, как и жителям города, пришлось надеть высокие сапоги и воспользоваться специально сконструированными мостками, чтобы преодолеть затопленные улицы и площади города.

На юге Италии объявлен наивысший уровень опасности из-за ливней Из-за сложных метеоусловий администрации ряда южных муниципалитетов Италии распорядились 12 ноября закрыть школы.