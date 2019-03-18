Наводнения в Индонезии унесли жизни уже 79 человек

18 марта, Джаяпура /БЕЛТА - Антара/. Число жертв наводнений, вызванных ливнями в индонезийской провинции Папуа возросло до 79. Также 4 тыс. 728 человек были эвакуированы из пострадавших районов. Об этом сообщил глава Агентства по предотвращению стихийных бедствий Индонезии (BNPB) Дони Монардо.

Ливневые дожди в Индонезии начались 16 марта вблизи Джаяпуры - административного центра Папуа. Ранее сообщалось о 63 погибших. Десятки людей числятся пропавшими без вести.-0-