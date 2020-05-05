Наводнения в Кении унесли жизни более 160 человек

5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере 164 человека стали жертвами наводнений во время нынешнего сезона дождей в Кении. Об этом сообщает агентство "Анадолу".

Сезон дождей длится в Кении с марта по май. По всей стране отмечаются масштабные наводнения и оползни, особенно серьезно пострадала западная часть страны. По данным Кенийского Красного Креста, в округе Будаланги, наиболее пострадавшем от стихийного бедствия, свыше 1,8 тыс. семей остались без крова из-за разлива реки Нзойя. Правительство сообщает, что нанесен серьезный урон сельскохозяйственным культурам, во многих регионах страны затоплены автомагистрали, нарушена работа транспорта.

Министр ирригации и орошения Кении Юджин Вамальва заявил, что с начала сезона дождей тысячи людей были переселены в безопасные районы. Также он отметил, что наводнения в нынешнем году являются самыми масштабными за последнее время. Он попросил жителей пострадавших регионов по возможности покинуть низменные районы. Также министр призвал правительство Кении начать строительство плотин и дамб в качестве долгосрочного решения проблемы наводнений.

Проливные дожди все еще наблюдаются в большинстве районов Кении, включая западную, центральную, северо-восточную и восточную части страны, а также столицу Найроби.-0-

Фото Reuters