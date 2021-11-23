Назарбаев передаст Токаеву пост главы правящей партии Казахстана

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев принял решение передать полномочия председателя правящей партии "Нур Отан" действующему главе государства Касым-Жомарту Токаеву. Об этом сообщает Казинформ.

"В ходе расширенного заседания политического совета Нурсултан Назарбаев принял решение передать полномочия председателя партии "Нур Отан", подчеркнув, что партию должен возглавлять президент страны. Процедура передачи полномочий будет осуществляться в соответствии с уставом партии", - написал пресс-секретарь Нурсултана Назарбаева Айдос Укибай на своей странице в Twitter.

Как информирует ТАСС, "Нур Отан" - самая крупная партия в Казахстане, ее членами являются более 835 тыс. человек. 10 января в республике также состоялись выборы депутатов Мажилиса (нижней палаты) парламента, по результатам которых партия "Нур Отан" получила большинство голосов избирателей - 71,09%.-0-