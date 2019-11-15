Назначен новый премьер-министр Польши

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Польши Анджей Дуда назначил на должность премьер-министра страны Матеуша Моравецкого, сообщает польское агентство PAP .

Новый глава правительства также временно возглавит министерство спорта.

Как сообщает ТАСС, премьер внес небольшие изменения в прежний состав кабмина, работавший под его руководством до прошедших в стране 13 октября парламентских выборов. Так, новый кабинет будет состоять из 20 ведомств. Ключевые посты сохранят министры, занимавшие их в прошлом правительстве. Оборонным ведомством продолжит руководить Мариуш Блащак, во главе МИД останется Яцек Чапутович, во главе министерства развития - Ядвига Эмилевич.

Назначенные главой государства члены кабмина 19 ноября предстанут перед депутатами Сейма (нижней палаты парламента), которые должны утвердить это решение путем голосования о доверии.-0-