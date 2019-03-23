Названа причина пожара в Национальном музее Бразилии

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Причиной прошлогоднего пожара, уничтожившего коллекцию и архивы Национального музее Бразилии, названо короткое замыкание электропроводки кондиционера в результате его перегрева. Следов умышленного поджога не обнаружено, сообщил марта информационный портал UOL со ссылкой на экспертное заключение следствия.

По оценке специалистов, очаг возгорания находился в одной из комнат первого этажа исторического здания начала XIX века. Окончательные результаты расследования ожидаются через две недели. Тогда же будут сделаны выводы о наличии в происшествии вины сотрудников музея и возможности предупредить случившееся. В Федеральной полиции не исключают факт халатности.

Национальный музей Бразилии, старейшее научное учреждение страны, сгорел 2 сентября 2018 года в результате сильного пожара в Рио-де-Жанейро. Его коллекция насчитывала около 20 млн экспонатов - археологические артефакты, египетские древности, мумии, предметы быта и минералы.

Предполагается, что восстановление музея займет не менее трех лет и потребует не менее 300 млн реалов (около $80 млн).-0-