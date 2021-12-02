Названа версия произошедшего на шахте "Листвяжная"

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Основная версия аварии на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области, в результате которой погиб 51 человек, - взрыв метановоздушной смеси в подготовительном забое. Об этом сообщил глава Ростехнадзора Александр Трембицкий на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным, пишет ТАСС.

"Основная версия, что взрыв метановоздушной смеси произошел в подготовительном забое. Причины будем выяснять. Работа комиссии будет продолжаться до полного всестороннего выяснения причин", - сказал он.

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев сообщил на совещании с президентом России, что более 40 квартир выделят семьям погибших и пострадавшим при аварии на шахте "Листвяжная". По словам губернатора, факт смерти 36 человек, тела которых еще не подняты горноспасателями на поверхность, был установлен через суд, чтобы их семьи могли без задержек получить все полагающиеся выплаты. Как рассказал Сергей Цивилев, сейчас начинаются выплаты по 1 млн российских рублей на семью погибшего, 400 тыс. российских рублей пострадавшим в тяжелой степени, 200 тыс. российских рублей пострадавшим в легкой форме.

Глава региона сообщил: совместная проверка прокуратуры, Ростехнадзора, полиции и региональных властей выявила более 600 нарушений на шахтах Кузбасса после ЧП на "Листвяжной". Эти нарушения устраняются и "нет ни одного нарушения, на основании которого можно было бы выписать предписание о приостановке работы шахты в связи с риском для работников шахты".

Президент России Владимир Путин потребовал и дальше держать на контроле ситуацию на шахте "Листвяжная".

Утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" произошли задымление и взрыв. В результате ЧП погиб 51 человек и еще 96 человек пострадали, в том числе 43 горноспасателя. По числу жертв это ЧП стало крупнейшим на российских шахтах за последние 11 лет - с мая 2010 года, когда в результате двух взрывов на шахте "Распадская" погиб 91 человек.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Ведется следствие по ч.3 ст.217 (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) и ч.3 ст.293 (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц) УК РФ. Пятеро обвиняемых, в том числе руководство шахты и сотрудники Ростехнадзора, были задержаны.-0-