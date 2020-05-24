Названы вероятные причины крушения самолета в Пакистане

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самолет Airbus A320 "Международных авиалиний Пакистана", потерпевший крушение в Карачи, мог трижды зацепить взлетно-посадочную полосу при первой попытке приземления. Об этом 24 мая сообщает телеканал Geo TV.

По данным телеканала, во время первого захода на посадку двигатели самолета, вероятно, могли трижды зацепить ВПП. Телеканал ссылается на первичный отчет о крушении. В нем говорится, что на ВПП было обнаружено три следа от контакта с двигателем, но следов от контакта с корпусом самолета на взлетно-посадочной полосе эксперты не нашли. Эксперты считают, что от контакта двигателей с землей в них могли отказать системы подачи топлива или смазки.

Накануне министр авиации Пакистана Гулам Сарвар Хан заявил, что специальная комиссия по расследованию причин крушения самолета завершит расследование в течение трех месяцев.

Пожарные автомобили и спецтранспорт скорой помощи не смогли оперативно проехать на место крушения самолета из-за крайне плотной застройки в районе авиакатастрофы. Об этом 24 мая сообщает ТАСС со ссылкой на благотворительную организацию GDC. Всего в тушении пожара принимало участие четыре-пять пожарных автомобилей.

Airbus A320 "Международных авиалиний Пакистана" 22 мая разбился недалеко от международного аэропорта им. Джинны в Карачи. На борту находились 99 человек. По информации министерства здравоохранения и социального развития провинции Синд, к настоящему моменту подтверждена гибель 97.

По предварительной информации, причиной авиакатастрофы могло стать столкновение с птицами.-0-