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01 января 2022, 20:12

Не менее 10 заключенных погибли при попытке побега из тюрьмы в Гаити

Фото из архива AP Photo
Фото из архива AP Photo

1 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере 10 заключенных были убиты в результате попытки побега из тюрьмы Круа-де-Буке на востоке столицы Гаити города Порт-о-Пренс. Как сообщает ТАСС, четверо полицейских получили ранения.

Восемь преступников были ликвидированы на месте, еще двое скончались позже в больнице от полученных ран. При попытке совершения побега заключенные подожгли столовую и склад тюрьмы. В настоящий момент ситуация в учреждении взята под контроль, изъято несколько единиц огнестрельного оружия.-0-

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