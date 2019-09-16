Не менее 12 человек погибли в результате взрыва на сирийско-турецкой границе

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16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Не менее 12 мирных граждан погибли при взрыве на сирийско-турецкой границе. Об этом сообщило 15 сентября агентство Anadolu.
По его данным, взрыв прогремел на КПП в районе сирийского населенного пункта Эр-Раи.
Как отмечает агентство, на погранпереходе взлетел на воздух заминированный автомобиль. В результате теракта ранения также получили еще 25 человек.
Ни одна из действующих в регионе террористических группировок не взяла на себя ответственность за произошедшее.-0-