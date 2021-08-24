Не менее 13 человек погибли в результате наводнения на западе Венесуэлы

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24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/.Не менее 13 человек погибли из-за разлива реки Мокотис в штате Мерида на западе Венесуэлы после продолжительных ливней. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора штата Рамона Гевару.
Тела 11 человек были обнаружены в населенном пункте Товар. Двое детей погибли в муниципалитете Пинто-Салинас.
Доступ к месту происшествия был затруднен из-за оползней. Многие дома остались без электричества, пропала телефонная связь.
Стихия затронула и другие части страны, включая столицу Венесуэлы, город Каракас. По данным метеорологов, подъем уровня воды в реках ожидается еще как минимум в шести штатах.-0-