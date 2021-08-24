Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Среда, 25 августа 2021
Минск Ясно +8°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
24.08.21
23:41 В Колумбии четыре человека погибли при взрыве на угольной шахте В мире
22:39 Не менее 13 человек погибли в результате наводнения на западе Венесуэлы В мире
21:57 Всемирный банк: экономические последствия пандемии привели к увеличению младенческой смертности В мире
21:48 Две легковушки столкнулись в Любанском районе Происшествия
21:41 "АМКОДОР-Онего" в ноябре начнет выпускать харвестеры и форвардеры нового поколения В мире
21:39 Белорусы не смогли пробиться в 1/4 финала ЧМ по пляжному футболу Спорт
21:35 Новый концертный сезон оркестра Михаила Финберга пройдет под знаком Года народного единства Культура
21:30 РЕПОРТАЖ: Главный результат - учеба на отлично: в агрогородке Овсянка после капремонта откроется средняя школа Регионы
21:27 Месячник правовых знаний проведут в Минске Регионы
21:17 Ольга Говорцова не вышла во 2-й круг квалификации US Open Спорт
21:13 В современных условиях важна не просто подготовка специалистов, а воспитание патриотов - участница педсовета Регионы
21:11 Беларусь открыта для международного сотрудничества, продвижения значимых инициатив - Червяков Общество
21:10 Авраменко о задачах Транспортной инспекции: совершенствование весогабаритного контроля и работы такси Общество
21:03 Белоруски разгромили россиянок на юниорском Кубке мира по баскетболу 3х3 Спорт
20:50 Специалисты центра медреагирования организовали транспортировку из Египта пострадавшего белоруса Общество
20:37 Ограничения на посещение лесов введены в 27 районах Беларуси Общество
20:25 Житель Слонимского района задержан за участие в августовских беспорядках Происшествия
20:13 Инновационный центр по подготовке сварщиков открылся на базе холдинга "Белгазстрой" Общество
20:11 Все о баклажанах: калорийность, польза и риски Ссылки на БелТА Плюс
20:05 Дорожную разметку в Минске нанесут ночью на 16 участках Регионы
19:58 Пархамович: наша общая задача - сохранить и приумножить достижения страны во всех сферах Общество
19:42 В Минске покатившийся грузовик повредил четыре легковушки и снес дерево Происшествия
19:19 О перезагрузке, школе и политике и за что могут полететь головы. Главное из выступления Лукашенко на педсовете Президент
19:19 Беларусбанк введет ограничения на операции по некоторым картам с 26 августа Общество
19:12 Лукашенко после Республиканского педсовета присоединился к уборке бахчевых на своем подворье Президент
19:08 Банковский процессинговый центр предупреждает о техработах 25 августа Общество
18:38 Минчанин украл со склада стройматериалы на Br900 Происшествия
18:28 ФОТОФАКТ: Средняя школа №4 Несвижа - одна из семи зеленых школ в Беларуси Регионы
18:27 В ГПК 25 августа пройдет личный прием граждан Общество
18:22 Средняя зарплата в Беларуси в июле составила Br1471,7 Общество
Все новости
Все новости
В мире
24 августа 2021, 22:39

Не менее 13 человек погибли в результате наводнения на западе Венесуэлы

Скриншот видео
Скриншот видео
24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/.Не менее 13 человек погибли из-за разлива реки Мокотис в штате Мерида на западе Венесуэлы после продолжительных ливней. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора штата Рамона Гевару.

Тела 11 человек были обнаружены в населенном пункте Товар. Двое детей погибли в муниципалитете Пинто-Салинас.

Доступ к месту происшествия был затруднен из-за оползней. Многие дома остались без электричества, пропала телефонная связь.

Стихия затронула и другие части страны, включая столицу Венесуэлы, город Каракас. По данным метеорологов, подъем уровня воды в реках ожидается еще как минимум в шести штатах.-0-

 
Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Венесуэла наводнение
Новости рубрики В мире
Фото twitter.com/BoyacaEsNoticia В Колумбии четыре человека погибли при взрыве на угольной шахте
Фото из архива Всемирный банк: экономические последствия пандемии привели к увеличению младенческой смертности
Фото из архива "АМКОДОР-Онего" в ноябре начнет выпускать харвестеры и форвардеры нового поколения
Фото из архива ООН призвала Польшу принять мигрантов, которые сейчас удерживаются на границе
Безработица в ЮАР достигла рекордных 34,4%
Фото из архива "Похищенный" в Кабуле украинский самолет на самом деле продали богатым афганцам
Главное
О перезагрузке, школе и политике и за что могут полететь головы. Главное из выступления Лукашенко на педсовете
"Дело хорошее, конечно" - Лукашенко оценил Единый информационно-образовательный ресурс
ЦТ доказало свою эффективность и должно быть сохранено - Карпенко
Почему мультисчетовую карту Банка БелВЭБ стоит оформить каждому
Топ-новости
Лукашенко - учителям: наведите порядок в школе, чего бы это ни стоило
Лукашенко после Республиканского педсовета присоединился к уборке бахчевых на своем подворье
Лукашенко: все эти разговоры, что мы упустили молодежь, - близки к демагогии
Система образования должна перезагрузиться под реалии сегодняшнего дня - Петришенко
Республиканский педсовет - выступления и мнения участников
Беларусь не прогнозирует массового прибытия беженцев из Афганистана - МВД
Сев озимых крестоцветных на зерно в Беларуси проведен почти на 80% площадей
Рачков: единые дни информирования - отличная возможность встретиться с трудовыми коллективами
Представители оборонных ведомств стран ОДКБ обменялись мнениями о передовых военно-технических разработках
В новой редакции Кодекса об образовании предлагается определение образования как обучения и воспитания - Марзалюк 
Еще один поезд возобновляет курсирование между Беларусью и Россией с 1 сентября
За сутки в Беларуси зарегистрированы 860 пациентов с COVID-19, выписаны 727
МАРТ определил порядок установления регулируемых цен и тарифов
Неотъемлемая часть подготовки специалиста - формирование у него универсальных компетенций - ректор
На современном рынке труда востребованы креативные, мобильные специалисты - директор колледжа
Реклама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
погода погода
курсы курсы
тв программа тв программа
Темы Все темы
Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Олимпиада в Токио Репортаж БЕЛТА Специальный репортаж Год народного единства
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.