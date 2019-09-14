Не менее 7 человек погибли в ДТП с автобусом в Ярославской области

Фото ГУ МЧС РФ по Ярославской области
14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Не менее семи человек погибли в результате столкновения пассажирского автобуса с грузовым автомобилем в Ярославской области России, сообщает ТАСС.
Инцидент произошел в Гаврилов-Ямском районе. По информации ГИБДД погибли семь человек, в пресс-службе департамента здравоохранения региона приводят данные о девяти погибших. Еще 19 пассажиров автобуса госпитализированы. Водители фуры и автобуса погибли на месте.
Автобус следовал по маршруту Ярославль - Гаврилов-Ям. В нем находились 30 пассажиров. На месте аварии работают спасатели и сотрудники Госавтоинспекции. Выясняются обстоятельства происшествия.-0-