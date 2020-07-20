Не менее ста человек стали жертвами наводнений в Индии

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере 100 человек погибли в Индии из-за наводнений, сообщает ТАСС со ссылкой на газету Daily Pioneer.

Больше всего от удара стихии пострадал северо-восточный штат Ассам. Количество погибших от наводнений, вызванных разливом реки Брахмапутра в результате проливных муссонных дождей, достигло в регионе 85 человек. Потоками воды уничтожены 3 тыс. деревень в 25 из 33 округов штата.

Власти создали более 50 тыс. временных лагерей, куда из районов бедствия эвакуировали сотни тысяч человек.

Министр водных ресурсов Ассама Кешат Маханта заявил, что уровень воды в Брахмапутре из-за непрекращающихся дождей продолжает повышаться. Борьбу со стихийным бедствием осложняет пандемия коронавируса.

Сообщения о гибели жителей в результате наводнений поступают из восточного штата Бихар. Четыре человека стали жертвами наводнений 19 июля в индийской столице Нью-Дели.-0-