Неизвестная болезнь оказалась смертельной

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жительница Танзании умерла от неизвестной болезни. Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения.
ВОЗ направила в Танзанию команду специалистов для срочного расследования случая и попросила Министерство здравоохранения Танзании предоставить дополнительную информацию об инциденте.
Представитель американских Центров по контролю и профилактике заболеваний Джастин Уильямс уточнил, что у умершей женщины наблюдались симптомы вируса Эболы, лихорадки Денге и малярии одновременно.-0-