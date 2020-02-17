Неизвестные напали на деревню в Камеруне: погибли 22 человека, в том числе 14 детей

17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Неизвестные вооруженные мужчины совершили нападение на деревню Нтумбо на северо-западе Камеруна. В результате были убиты 22 мирных жителя, в том числе 14 детей, сообщает французская газета Le Monde.

Как заявил представитель управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) в северо-западном и юго-западном регионах Камеруна Джеймс Нунан, среди убитых 11 девочек. Также он уточнил, что девяти погибшим было меньше пяти лет. Среди жертв числится беременная женщина.

Ведется расследование. Трагедия произошла в англоязычной провинции Камеруна, где активно действуют структуры сепаратистов. Официальные власти страны пока не объявили о подозреваемых в совершенном преступлении.

В столкновениях между солдатами и вооруженными сепаратистами на северо-западе и юго-западе Камеруна, по данным международных неправительственных организаций, за последние три года погибли более 3 тыс. человек. Свыше 700 тыс. человек были вынуждены из-за этих конфликтов покинуть свои дома.-0-