Неизвестные убили посла Италии в Конго

Лука Аттаназио и его эскорт за несколько минут до вылета . Фото La Repubblica

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В результате вооруженного нападения погиб посол Италии в Демократической Республике Конго Лука Аттаназио, сообщает La Repubblica.

Неизвестные напали на колонну автомобилей ООН в городе Гома на востоке африканской страны. В одной из машин находился посол Италии в Конго Лука Аттаназио, который впоследствии погиб. Помимо дипломата жертвой вооруженного нападения стал также сопровождавший его итальянский карабинер.

Причина нападения устанавливается. Предполагается, что целью неизвестных бандитов могло быть похищение, которое пошло не по плану.

Премьер-министр Италии Марио Драги выразил соболезнования близким погибшего дипломата. Марио Драги лично следит за развитием событий и обещает разобраться в случившемся.-0-