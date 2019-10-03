Неизвестный совершил вооруженное нападение на полицейский участок в Париже

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3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вооруженный ножом человек совершил нападение на полицейский участок в Париже. По меньшей мере двое полицейских получили ранения, сообщает французский телеканал
Инцидент произошел сегодня около 13.30 по местному времени на острове Сите. Уточняется, что один из полицейских получил тяжелые ранения. Нападавшего застрелили.
Мотивы преступления и другие подробности ЧП пока не сообщаются. Станция метро Cite в связи с инцидентом закрыта. На место направляются министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер, а также представители прокуратуры Парижа.-0-