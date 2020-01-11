Немецкий футболист погиб в Австралии от нападения акул

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Немецкий футболист американской студенческой команды "Гастинг Бронкос" Эрик Биригитти погиб после нападения акул во время отдыха в Австралии, сообщает австралийский портал PerthNow.

По информации портала, 21-летний Биригитти, поскользнувшись, упал с обрыва в море. Его вынесло в открытое море, и на него напали акулы. От полученных травм футболист скончался.

Биригитти выступал за "Гастинг" c 2016 года по 2017 год, он стал победителем чемпионата Национальной ассоциации межуниверситетского спорта в составе клуба.-0-