Несколько полицейских пострадали в ходе протестов в Иране

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несколько сотрудников полиции пострадали в ходе протестов против дефицита воды в городе Исфахан в центре Ирана, один из них получил ножевые ранения. Об этом сообщает ТАСС.

Один из полицейских получил многочисленные ножевые ранения. В течение нескольких часов его оперировали, и он все еще госпитализирован.

В пятницу иранское телевидение сообщило о том, что протестующие против дефицита воды вышли на улицы города Исфахан и начали скандировать радикальные лозунги. При этом часть демонстрантов принялась нападать на полицию, которая применила слезоточивый газ для разгона толпы.

Больше двух недель в центральных провинциях Ирана проходят протесты в связи с дефицитом питьевой воды. С 21 ноября проводятся митинги в городе Шахре-Корд. Нехватка воды наблюдается во многих городах Ирана из-за сильнейшей за последние несколько десятилетий засухи.-0-