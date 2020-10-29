Несколько полицейских пострадали в ходе протестов в Вашингтоне

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несколько полицейских в Вашингтоне пострадали в ходе продолжающихся второй день акций протеста, связанных с гибелью 20-летнего водителя мопеда Карона Хилтона. Об этом сообщает американский журнал Newsweek.
Акция протеста началась 28 октября на месте гибели погибшего водителя мопеда Карона Хилтона. Манифестанты с зажженными свечами прошли маршем по соседним улицам, а также предприняли попытку приблизиться к полицейскому участку. Для того, чтобы сдержать участников акции протеста, полиции пришлось применить перцовый газ и светошумовые гранаты. Накануне протестующие уже разбили окно полицейского участка, а также повредили припаркованный полицейский автомобиль.
Власти пока не предоставили информацию о количестве раненых полицейских и степени тяжести их травм. Также неизвестно о числе пострадавших среди участников акции протеста.
Протестующие уверены в том, что смерть Карона Хилтона была спровоцирована стражами порядка. 23 октября полиция попыталась остановить чернокожего мужчину, ехавшего на мопеде без шлема. Чтобы уйти от страж порядка, Хилтон прибавил скорость, а полицейская машина начала его преследовать. Спустя несколько минут мопед столкнулся с легковым автомобилем. Карон Хилтон был доставлен в больницу в тяжелом состоянии, спустя 3 дня молодой человек скончался.-0-