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13 января 2021, 16:04

Несмотря на пандемию, нужно всеми силами избежать закрытия школ - ЮНИСЕФ

Школа в Египте. Фото ЮНИСЕФ
Школа в Египте. Фото ЮНИСЕФ
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13 января, Минск /корр. БЕЛТА/. Если и в наступившем году школы будут закрываться из-за пандемии COVID-19, десятки миллионов детей не получат образования и лишатся поддержки, а это будет иметь негативные последствия для нескольких поколений. Об этом заявила исполнительный директор Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Генриетта Фор, сообщает Центр новостей ООН.

Генриетта Фор напомнила, что на пике пандемии во время карантина в школу не ходили 90% учащихся, причем треть школьников не имела возможности учиться дистанционно. По оценкам, число детей, не посещающих школу, может увеличиться на 24 млн и свести на нет все усилия по расширению доступа детей к образованию.

Не посещая школу, дети не получают элементарных навыков чтения, счета и письма. Под угрозой оказывается также их развитие, здоровье и безопасность.

"Лишившись школьных обедов, многие дети не получают необходимого питания, а то и голодают, - отмечает глава ЮНИСЕФ. - Лишившись ежедневного общения со сверстниками и ведя менее подвижный образ жизни, дети теряют спортивную форму и испытывают эмоциональный стресс. Лишившись безопасности, которую зачастую обеспечивает школа, они становятся жертвами насилия, их принуждают к труду, а девочек выдают замуж". Поэтому закрытие школ должно быть крайней мерой, считает Фор. К тому же, по ее словам, по имеющимся данным, школы не играют серьезной роли в распространении коронавируса.

Генриетта Фор призывает избегать всеобщего закрытия школ. По ее мнению, главным фактором при принятии решений, касающихся работы учебных заведений, должна стать оценка уровня передачи вируса в конкретной местности или районе.

"Там, где уровень заражения высок, где система здравоохранения испытывает непосильную нагрузку и где без закрытия школ не обойтись, необходимо принять защитные меры, - говорит руководитель Детского фонда ООН. - Дети, которым угрожает насилие, те, кто не может обойтись без школьных обедов или чьи родители относятся к категории работников жизненно важных отраслей, должны иметь возможность обучаться в классе".

Когда же власти решают снять ограничения, первыми должны открыться школы, причем нужно организовать дополнительные уроки для тех, кто не мог учиться дистанционно и отстал от одноклассников.

"Если детей ждет еще один год, когда школы будут закрываться, последствия этого будет испытывать не одно поколение", - предостерегла Генриетта Фор.-0-

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